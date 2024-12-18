Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года

09:48, 18 дек 2024

У подъезда собственного дома в Москве убит генерал Игорь Кириллов, возглавлявший войска радиационной, химической и биологической защиты. Украинские спецслужбы намекают на причастность к теракту, но официально ответственность на себя не берут.

Ночной удар по военным объектам

В ночь на 18 декабря российские беспилотники нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает телеграм-канал «Два майора». Взрывы зафиксированы в пригородах Киева и на военном аэродроме в Староконстантинове. Удары также пришлись по объектам в Кировоградской области, Кременчуге и Павлограде.

Курское направление

Российские войска продолжают наступление у населенных пунктов Русское Поречное и Кругленькое. Зона контроля активно расширяется в северо-западном направлении от Плехово.

Покровское направление

Город Покровск охватывают с южного направления. Войска успешно продвигаются в районе сел Шевченко и Даченское, стремясь выйти к Песчаному и Соленому. Город фактически оказался в окружении.

Кураховское направление

В центре Курахово продолжается наступление, противник оттесняется к окраинам. Контроль расширяется в юго-восточном направлении у поселка Зеленовка. Под контроль взято село Константинопольское.

Времевский участок

Морская пехота РФ расширяет плацдарм около поселка Новый Комар, продвигаясь к трассе Времевка - Великая Новоселка. Это последняя логистическая артерия для снабжения украинской группировки в данном районе.

Аэродром в Староконстантинове является одним из немногих оставшихся на Украине объектов, способных обеспечивать эксплуатацию американских истребителей F-16.

Автор: Семен Подгорный

Фото: aljazeera.com