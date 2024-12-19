Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию

09:22, 19 дек 2024

Работающие пенсионеры получат долгожданную прибавку к пенсии. Отделение Социального фонда России объявило о важных изменениях в системе начисления выплат с 2025 года. Теперь размер пенсии будут повышать всем - независимо от того, продолжает человек работать или нет.

Специалисты фонда поясняют: индексация коснется не той суммы, которую пенсионер получает сейчас, а полного размера пенсии с учетом всех пропущенных повышений. Проще говоря, расчет будут делать так, словно человек все это время не работал.

Приведем пример: если работающий пенсионер сейчас получает 19 527,94 рубля, а мог бы получать 36 351,59 рубль (будучи неработающим), то индексацию в 7,3% применят к большей сумме. В итоге прибавка составит 2 653,11 рубля, и ежемесячная выплата увеличится до 22 181,05 рублей.

Максимальную прибавку в январе получат те, кто уже успел уволиться с работы. Правительство оставляет за собой право дополнительно увеличить выплаты, если рост цен превысит запланированные 7,3%.

«Согласно изменениям, подписанным президентом в этом году, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих», — подчеркнули в Социальном фонде.

Автор: Семен Подгорный