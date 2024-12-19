Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию

Пенсионерам Башкирии автоматически пересчитают пенсию

09:22, 19 дек 2024

Работающие пенсионеры получат долгожданную прибавку к пенсии. Отделение Социального фонда России объявило о важных изменениях в системе начисления выплат с 2025 года. Теперь размер пенсии будут повышать всем - независимо от того, продолжает человек работать или нет.

Специалисты фонда поясняют: индексация коснется не той суммы, которую пенсионер получает сейчас, а полного размера пенсии с учетом всех пропущенных повышений. Проще говоря, расчет будут делать так, словно человек все это время не работал.

Приведем пример: если работающий пенсионер сейчас получает 19 527,94 рубля, а мог бы получать 36 351,59 рубль (будучи неработающим), то индексацию в 7,3% применят к большей сумме. В итоге прибавка составит 2 653,11 рубля, и ежемесячная выплата увеличится до 22 181,05 рублей.

Максимальную прибавку в январе получат те, кто уже успел уволиться с работы. Правительство оставляет за собой право дополнительно увеличить выплаты, если рост цен превысит запланированные 7,3%.

«Согласно изменениям, подписанным президентом в этом году, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих», — подчеркнули в Социальном фонде.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

В России озвучили приятную новость о пенсиях
Общество в Башкирии
В России озвучили приятную новость о пенсиях
Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся
Общество в Башкирии
Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
Экономика в Башкирии
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
В России сообщили о новых доплатах к пенсии
Общество в Башкирии
В России сообщили о новых доплатах к пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok