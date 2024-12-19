10:32, 19 дек 2024

Ростовская область подверглась массированной атаке с применением беспилотников и ракет. Удары пришлись по Таганрогу, Шахтам, Батайску, Ростову, Каменску и Миллерово, сообщает телеграм-канал «Два майора.

На нефтеперерабатывающем предприятии в Новошахтинске возникло возгорание. В результате падения фрагментов ударного дрона пострадал один человек.

Курское направление

На линии соприкосновения в Курской области идут активные боестолкновения. Российские подразделения достигли успеха в продвижении в населенном пункте Кругленькое и Черкасской Конопельке.

Противник предпринял четыре безуспешные попытки контратаки с использованием натовской бронетехники и РСЗО "Хаймарс". Все атакующие действия были пресечены.

Авиация ВКС России и артиллерийские расчеты "Торнадо-С" нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в районах Мартыновки, Беловод и Свердликово.

Успехи под Курахово

Установлен полный контроль над населенными пунктами Успеновка, Трудовое и Зеленовка. Расстояние до транспортной артерии Константинополь-Курахово сократилось до менее трех километров.

Важно: эта дорога является последним путем снабжения кураховского гарнизона ВСУ. Её перекрытие приведет к полному окружению группировки противника.

Покровское и Запорожское направления

В районе Покровска зафиксирован прорыв оборонительных рубежей противника. Российские силы стремительно продвигаются вглубь позиций ВСУ, завершая окружение города.

На Времевском участке продолжаются ожесточенные столкновения в районе Нового Комара и Великой Новоселки.

В Запорожском направлении российские войска планомерно развивают наступление — взят под контроль опорный пункт противника возле Нестерянки. Штурмовые подразделения продолжают продвижение в направлении областного центра.

Автор: Семен Подгорный

Фото: nyt.com