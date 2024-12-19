Массированный обстрел Ростовской области, под Покровском прорыв обороны, под Запорожьем набирает обороты большое наступление — сводки от военкоров на 19 декабря 2024 года
10:32, 19 дек 2024
Ростовская область подверглась массированной атаке с применением беспилотников и ракет. Удары пришлись по Таганрогу, Шахтам, Батайску, Ростову, Каменску и Миллерово, сообщает телеграм-канал «Два майора.
На нефтеперерабатывающем предприятии в Новошахтинске возникло возгорание. В результате падения фрагментов ударного дрона пострадал один человек.
Курское направление
На линии соприкосновения в Курской области идут активные боестолкновения. Российские подразделения достигли успеха в продвижении в населенном пункте Кругленькое и Черкасской Конопельке.
Противник предпринял четыре безуспешные попытки контратаки с использованием натовской бронетехники и РСЗО "Хаймарс". Все атакующие действия были пресечены.
Авиация ВКС России и артиллерийские расчеты "Торнадо-С" нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в районах Мартыновки, Беловод и Свердликово.
Успехи под Курахово
Установлен полный контроль над населенными пунктами Успеновка, Трудовое и Зеленовка. Расстояние до транспортной артерии Константинополь-Курахово сократилось до менее трех километров.
Важно: эта дорога является последним путем снабжения кураховского гарнизона ВСУ. Её перекрытие приведет к полному окружению группировки противника.
Покровское и Запорожское направления
В районе Покровска зафиксирован прорыв оборонительных рубежей противника. Российские силы стремительно продвигаются вглубь позиций ВСУ, завершая окружение города.
На Времевском участке продолжаются ожесточенные столкновения в районе Нового Комара и Великой Новоселки.
В Запорожском направлении российские войска планомерно развивают наступление — взят под контроль опорный пункт противника возле Нестерянки. Штурмовые подразделения продолжают продвижение в направлении областного центра.