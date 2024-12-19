Экс-телохранитель спецуправления КГБ раскрыл подробности убийства Игоря Кириллова: секретная папка генерала кое-кому не давала покоя

10:35, 19 дек 2024

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Фонарев поделился с "Царьградом" профессиональным анализом громкого убийства. По его оценке, за генералом Игорем Кирилловым велась тщательная слежка на протяжении минимум месяца. В операции участвовало не менее пяти подготовленных исполнителей.

"Они досконально изучили внешнюю жизнь генерала", – отмечает Фонарев.

Профессионалы отслеживали его ежедневные маршруты, время выхода из дома, любимые места отдыха. Только после сбора полной информации был разработан план устранения.

Выбор оружия

От снайперского выстрела злоумышленники отказались из-за множества переменных факторов. Вместо этого они использовали самодельное взрывное устройство направленного действия, замаскированное в ручке самоката. По мнению эксперта, именно поражающие элементы в конструкции ручки стали причиной гибели.

Отсутствие охраны

Фонарев указал на серьезное упущение в безопасности высокопоставленного офицера. "Генерала такого уровня должны были сопровождать несколько профессиональных телохранителей. Опытный охранник обязательно проверил бы подозрительный самокат", – подчеркнул эксперт.

Мотив преступления

По данным источника в силовых структурах, причиной убийства могла стать "секретная папка" генерала. В ней содержались систематизированные данные о химических преступлениях западных стран и доказательства подготовки новых химических атак в Украине и Сирии.

Генерал Кириллов был известен публичными выступлениями, в которых разоблачал махинации США и Великобритании с химическим и биологическим оружием.

Справка. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря у своего дома. По делу задержаны два подозреваемых, один из которых – мигрант из Азии – дал признательные показания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: news.sky.com