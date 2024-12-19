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Офицер запаса Шкурлатов рассказал, каким должно быть возмездие за убитого русского генерала: «Где поймаем, там и будем мочить»

Офицер запаса Шкурлатов рассказал, каким должно быть возмездие за убитого русского генерала: «Где поймаем, там и будем мочить»

11:46, 19 дек 2024

«Где поймаем — там и будем мочить». С таким жестким заявлением выступил подполковник запаса Роман Шкурлатов, глава правления «Офицеров России», комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Подполковник напомнил слова президента из начала 2000-х, подчеркнув необходимость действовать именно так против украинских спецслужб, ведущих террористическую деятельность в России.

Отдельно Шкурлатов остановился на вопросе защиты генерала. По его словам, отсутствие охраны у человека, за которым охотились западные спецслужбы, выглядит необъяснимо.

Трагедия произошла утром 17 декабря. У дома генерала находился только его личный помощник. Взрывное устройство было установлено в самокат возле подъезда. Профессиональный охранник мог бы предотвратить трагедию, проверив подозрительный предмет.

По мнению Шкурлатова, защита должна была быть организована не только для самого Кириллова, но и для всех членов его семьи, причем на круглосуточной основе и с привлечением специально подготовленных телохранителей.

Офицер запаса выразил несогласие с позицией некоторых представителей силовых структур, утверждающих, что Россия не может отвечать на подобные действия. Он настаивает на необходимости нанесения ударов по заказчикам и организаторам, находящимся в Киеве.

Экс-телохранитель спецуправления КГБ раскрыл подробности убийства Игоря Кириллова: секретная папка генерала кое-кому не давала покоя

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Автор: Семен Подгорный
Фото: mil.ru
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