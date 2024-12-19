Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент

15:40, 19 дек 2024

Владимир Путин опроверг слухи о том, что "Орешник" — устаревшая советская разработка. Президент лично принимал решение о производстве этого оружия и уверен в его эффективности.

По словам российского лидера, создание новых вооружений всегда опирается на существующие схемы. Инженеры совершенствуют их с учётом современных требований и технического прогресса.

Глава государства сделал смелое предложение западным партнёрам, сомневающимся в возможностях "Орешника". Он предложил провести практический эксперимент, разместив в Киеве все доступные системы противоракетной обороны.

"Пусть найдут объект в Киеве, сосредоточат там все свои противоракетные системы, а мы туда ударим 'Орешником'. И для нас будет интересно, и им все понятно станет", — заявил Путин.

Президент подчеркнул уникальность российской разработки. По его словам, современные ракеты не способны перехватить "Орешник" из-за его скоростных характеристик:

"На это надо время. А у нас уже через несколько секунд разворачивание".

Интересный факт: даже глава государства признался, что не знает истории появления названия "Орешник".

Автор: Семен Подгорный