Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент

Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент

15:40, 19 дек 2024

Владимир Путин опроверг слухи о том, что "Орешник" — устаревшая советская разработка. Президент лично принимал решение о производстве этого оружия и уверен в его эффективности.

По словам российского лидера, создание новых вооружений всегда опирается на существующие схемы. Инженеры совершенствуют их с учётом современных требований и технического прогресса.

Глава государства сделал смелое предложение западным партнёрам, сомневающимся в возможностях "Орешника". Он предложил провести практический эксперимент, разместив в Киеве все доступные системы противоракетной обороны.

"Пусть найдут объект в Киеве, сосредоточат там все свои противоракетные системы, а мы туда ударим 'Орешником'. И для нас будет интересно, и им все понятно станет", — заявил Путин.

Президент подчеркнул уникальность российской разработки. По его словам, современные ракеты не способны перехватить "Орешник" из-за его скоростных характеристик:

"На это надо время. А у нас уже через несколько секунд разворачивание".

Интересный факт: даже глава государства признался, что не знает истории появления названия "Орешник".

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Путин назвал условия для перемирия с Украиной
Россия/мир
Путин назвал условия для перемирия с Украиной
«Зеркальные меры»: Чем Россия ответит на размещение вооружений США в Германии — Путин сделал Западу предупреждение
Россия/мир
«Зеркальные меры»: Чем Россия ответит на размещение вооружений США в Германии — Путин сделал Западу предупреждение
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
Россия/мир
«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы
Россия/мир
Путин: РФ выступает за полное завершение конфликта на Украине на условиях Москвы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok