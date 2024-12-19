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Владимир Путин ответил, когда наконец будет освобождена Курская область и что станет с разрушенными селами

Владимир Путин ответил, когда наконец будет освобождена Курская область и что станет с разрушенными селами

15:43, 19 дек 2024

В ходе прямой линии глава государства Владимир Путин затронул одну из самых волнующих тем для россиян — ситуацию в зоне проведения спецоперации. Особое внимание было уделено положению дел в Курской области.

Президент подчеркнул бессмысленность действий противника в регионе.

"В Курской области прямо сейчас идет бой. Военного смысла не было никакого для Украины — заходить в регион, держаться там сейчас", — отметил российский лидер.

Говоря о сроках освобождения территорий, глава государства проявил взвешенный подход. По его словам, называть конкретные даты нецелесообразно, поскольку это может привести к неоправданным потерям среди военнослужащих.

Успехи на фронте

Касаясь ситуации в Донбассе, Владимир Путин сообщил о существенном продвижении российских сил. По его словам, противник отступает не на метры, а на квадратные километры. Поставленные задачи планомерно выполняются.

Восстановление разрушенного

Особое внимание в выступлении было уделено планам по восстановлению пострадавших населенных пунктов. "Самое главное — все будет восстановлено, в этом нет никаких сомнений", — заверил президент. Эта задача находится на особом контроле руководства страны.

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Автор: Семен Подгорный
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