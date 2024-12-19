Владимир Путин ответил, когда наконец будет освобождена Курская область и что станет с разрушенными селами
15:43, 19 дек 2024
В ходе прямой линии глава государства Владимир Путин затронул одну из самых волнующих тем для россиян — ситуацию в зоне проведения спецоперации. Особое внимание было уделено положению дел в Курской области.
Президент подчеркнул бессмысленность действий противника в регионе.
Говоря о сроках освобождения территорий, глава государства проявил взвешенный подход. По его словам, называть конкретные даты нецелесообразно, поскольку это может привести к неоправданным потерям среди военнослужащих.
Успехи на фронте
Касаясь ситуации в Донбассе, Владимир Путин сообщил о существенном продвижении российских сил. По его словам, противник отступает не на метры, а на квадратные километры. Поставленные задачи планомерно выполняются.
Восстановление разрушенного
Особое внимание в выступлении было уделено планам по восстановлению пострадавших населенных пунктов. "Самое главное — все будет восстановлено, в этом нет никаких сомнений", — заверил президент. Эта задача находится на особом контроле руководства страны.
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