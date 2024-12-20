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По ростовскому заводу ударили 10 западных ракет, в Курской области больше некем контратаковать, в Курахово счет пошел на часы — сводки от военкоров на 20 декабря 2024 года

По ростовскому заводу ударили 10 западных ракет, в Курской области больше некем контратаковать, в Курахово счет пошел на часы — сводки от военкоров на 20 декабря 2024 года

10:35, 20 дек 2024

Минобороны раскрыло подробности атаки на «Каменский комбинат». По предприятию выпустили шесть американских ракет ATACMS и четыре британские Storm Shadow. Военное ведомство заявило о неизбежности ответных действий, сообщает телеграм-канал «Два майора».

Ситуация в Курской области

В районе Черкасской Конопельки и на севере Суджанского района продолжаются интенсивные столкновения. Новоивановка перешла под контроль российских сил. Украинская сторона предпринимает попытки контратак, но существенно меньшими силами — группами по 15 человек с единичными БТР вместо прежних отрядов из 30-40 военнослужащих с танковой поддержкой.

Развитие событий под Купянском

Российские силы расширяют зону контроля на берегу Оскола к северу от города. Южнее развернулось масштабное наступление в направлении Лозовой и Загрызово, создавая условия для окружения Купянска.

Продвижение в Торецке и Покровске

Штурмовые подразделения вышли к последнему району высотной застройки Торецка. Наблюдается активное продвижение к стадиону «Авангард». В районе Покровска войска продвинулись к населенным пунктам Пушкино и Новооленевка.

Ситуация в Курахово

Установлен контроль над Зеленовкой и Островским. В городской черте заняты последние многоэтажные кварталы. Завершение операции по взятию Курахово ожидается в ближайшее время. На Времевском направлении российские силы закрепились в Новом Комаре и продолжают наступательные действия.

Ранее президент России предупреждал о серьезных последствиях применения западных дальнобойных ракет против российской территории. Отмечалась возможность использования комплекса «Орешник» с боевой частью в зоне проведения специальной военной операции.

Автор: Семен Подгорный
Фото: asiatimes.com
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