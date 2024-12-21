Казань подверглась атаке БПЛА

13:02, 21 дек 2024

Восемь украинских беспилотников атаковали столицу Татарстана ранним утром — шесть из них попали в жилые дома. Дроны появились в небе над городом в 7:50.

Силы ПВО сработали оперативно, но некоторые БПЛА всё же достигли цели. В трёх районах Казани — Советском, Кировском и Приволжском — загорелись жилые дома. К счастью, пожары быстро потушили. Погибших и раненых нет.

На месте ЧП работают первые лица республики — раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Для эвакуированных жителей организовали пункты временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым.

Из-за атаки школьников спустили в подвалы-бомбоубежища. Родителей просят не паниковать и не пытаться забрать детей — их выпустят только после особого распоряжения.

Власти призывают жителей соблюдать спокойствие и не мешать работе спецслужб. На выходные все массовые мероприятия в Татарстане отменены.

Аэропорт Казани временно приостановил работу — самолёты не принимают и не отправляют.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео