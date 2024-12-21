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В подполье сообщили о гибели высоких чинов ВСУ в результате обстрела Киева: «В СБУ началась форменная истерика»

В подполье сообщили о гибели высоких чинов ВСУ в результате обстрела Киева: «В СБУ началась форменная истерика»

13:26, 21 дек 2024

Сергей Лебедев, координирующий работу николаевского подполья, поделился информацией о последствиях ракетного удара по украинской столице. По его данным, атака привела к серьезным потерям среди руководящего состава силовых структур.

"Источники сообщают о гибели нескольких высокопоставленных военных и сотрудников спецслужб. Среди погибших также числятся три руководителя ТЦК", - передает слова Лебедева РИА Новости.

На улицах украинской столицы развернулась масштабная спецоперация. Сотрудники СБУ проводят тотальные проверки: останавливают автомобили, проверяют телефоны прохожих, обыскивают общественный транспорт.

Местные жители характеризуют действия силовиков как "форменную истерику". По словам Лебедева, на Банковой не ожидали поражения настолько засекреченных объектов. При этом поиск возможных информаторов ведется преимущественно на улицах города, а не в административных зданиях.

Для справки: российские военные 20 декабря нанесли удар высокоточными ракетами по двум целям в Киеве - засекреченному пункту управления СБУ и территории КБ "Луч". Атака стала ответом на применение американских ракет ATACMS против завода в Ростовской области.

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Автор: Семен Подгорный
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