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Смазываем лопату — и больше никаких мучений с налипанием снега: уборка пройдет в три раза быстрее

Смазываем лопату — и больше никаких мучений с налипанием снега: уборка пройдет в три раза быстрее

13:34, 21 дек 2024

Зимняя уборка превращается в настоящее испытание, когда снег начинает прилипать к лопате. Неважно, из какого материала сделан инвентарь — проблема возникает у всех. Работа затягивается, а силы тратятся впустую.

Причина кроется в повышенной влажности воздуха. Даже обладатели дорогих и качественных лопат сталкиваются с этой неприятностью. Однако решение существует, и оно может удивить.

Спасением станет обычная лыжная смазка, которую можно приобрести в спортивных магазинах. Именно она обеспечивает идеальное скольжение и станет незаменимым помощником в борьбе с налипающим снегом.

Важно: выбор смазки зависит от материала лопаты. Для деревянных изделий подойдёт смазка, предназначенная для деревянных лыж. Пластиковые и металлические лопаты требуют другого типа средства, сообщает FORUMHOUSE.

Применение предельно простое: нанесите тонкий слой смазки на поверхность лопаты и уберите излишки. После этого можно приступать к работе. Эффект заметен сразу — даже мокрый снег перестаёт прилипать, а уборка ускоряется в разы.

Дополнительным преимуществом станет защита инвентаря. Смазка предотвращает разрушение как деревянных, так и металлических лопат, продлевая срок их службы.

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Автор: Семен Подгорный
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