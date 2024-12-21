Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
13:47, 21 дек 2024
Раньше времени и к празднику: россиянам досрочно перечислят детские пособия. Социальный фонд России принял решение о переносе январских выплат на конец декабря. Семьи смогут получить деньги уже к новогодним праздникам.
Какие пособия придут раньше:
- Единое пособие для детей до 17 лет
- Выплаты беременным
- Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих родителей
- Выплаты на первого ребёнка до трёх лет
- Пособие детям военнослужащих-срочников
- Декретные выплаты работающим родителям
- Ежемесячные выплаты из маткапитала на детей до трёх лет.
Когда ждать деньги
Перечисление средств начнётся 25 декабря. В Соцфонде подчеркнули, что зачисление происходит в течение всего дня - от раннего утра до позднего вечера. Волноваться раньше времени не стоит: если утром выплата не пришла, она может поступить позже.
Особенности получения
Для тех, кто получает пособия через почту, сроки другие. Почта России доставит выплаты по обычному графику - до 25 января. Следующие выплаты за январь поступят уже в феврале согласно стандартному расписанию.
Автор: Семен Подгорный
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