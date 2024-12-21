На выходных делаю тесто — всю неделю свежая выпечка: хранится 7 дней и не перекисает

13:54, 21 дек 2024

Современный ритм жизни не всегда позволяет баловать семью домашней выпечкой. Но этот рецепт теста решит проблему раз и навсегда. Главное преимущество — хранение в холодильнике до 7 дней без перекисания.

Что потребуется:

2 стакана муки

1 чайная ложка сухих дрожжей

½ чайной ложки соли

1 стакан теплой воды

1 столовая ложка растительного масла.

В глубокой миске соедините сухие ингредиенты: муку, дрожжи и соль. Добавьте теплую воду и растительное масло — основа готова.

Посыпьте рабочую поверхность мукой и приступайте к замешиванию. Тесто должно получиться упругим. Поместите его в миску, смазанную маслом, и накройте чистым полотенцем.

Через час тесто увеличится вдвое — это признак того, что всё идёт по плану. Разделите его на порции и отправляйте на хранение в холодильник.

Из этого теста получаются отличные пирожки, булочки и даже пицца. Достаточно достать нужную порцию из холодильника — и свежая выпечка гарантирована.

Автор: Семен Подгорный