На выходных делаю тесто — всю неделю свежая выпечка: хранится 7 дней и не перекисает
13:54, 21 дек 2024
Современный ритм жизни не всегда позволяет баловать семью домашней выпечкой. Но этот рецепт теста решит проблему раз и навсегда. Главное преимущество — хранение в холодильнике до 7 дней без перекисания.
Что потребуется:
- 2 стакана муки
- 1 чайная ложка сухих дрожжей
- ½ чайной ложки соли
- 1 стакан теплой воды
- 1 столовая ложка растительного масла.
В глубокой миске соедините сухие ингредиенты: муку, дрожжи и соль. Добавьте теплую воду и растительное масло — основа готова.
Посыпьте рабочую поверхность мукой и приступайте к замешиванию. Тесто должно получиться упругим. Поместите его в миску, смазанную маслом, и накройте чистым полотенцем.
Через час тесто увеличится вдвое — это признак того, что всё идёт по плану. Разделите его на порции и отправляйте на хранение в холодильник.
Из этого теста получаются отличные пирожки, булочки и даже пицца. Достаточно достать нужную порцию из холодильника — и свежая выпечка гарантирована.
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