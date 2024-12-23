Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Минус «Леопард», взяты Лозовая и Сторожевое, реванш хлопцев на Запорожском направлении — сводки от военкоров на 23 декабря 2024 года

Минус «Леопард», взяты Лозовая и Сторожевое, реванш хлопцев на Запорожском направлении — сводки от военкоров на 23 декабря 2024 года

10:41, 23 дек 2024

На Курском направлении российские войска продвинулись в районах Дарьино, Леонидово и Русского Поречного. Противник предпринял четыре контратаки в Суджанском районе, но безрезультатно. Согласно сводке Telegram-канала "Два майора" операторы беспилотников вывели из строя несколько единиц техники, включая "Абрамс" и БТР "М-113".

Значительные изменения произошли на Купянском направлении. Под контроль российских сил перешел населенный пункт Лозовая. В настоящее время продолжается штурм Загрызово.

На Времевском участке российские подразделения заняли Сторожевое. Военные проводят маневры по охвату Времевки и Великой Новосёлки.

Ситуация на Запорожском направлении развивается иначе — противник потеснил российские силы в южной части населенного пункта Каменское.

Неспокойная обстановка сохраняется в приграничных территориях. В Брянской области зафиксированы две атаки: в селе Кирилловка погибла мирная жительница, в поселке Красный Бор Климовского района получил ранения местный житель.

19 декабря во время традиционной прямой линии Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, часть которой находится под контролем противника с 6 августа. Глава государства выразил уверенность в освобождении территории, подчеркнув: "совершенно точно выбьем противника, по-другому быть не может".

Автор: Семен Подгорный
Фото: icds.ee
Читайте также

Массированный обстрел Ростовской области, под Покровском прорыв обороны, под Запорожьем набирает обороты большое наступление — сводки от военкоров на 19 декабря 2024 года
Россия/мир
Массированный обстрел Ростовской области, под Покровском прорыв обороны, под Запорожьем набирает обороты большое наступление — сводки от военкоров на 19 декабря 2024 года
Армада «Гераней» накрыла Украину ночью, войска уже в центре Курахово, огромная группировка в огневом мешке: сводки от военкоров на 13 декабря 2024 года
Россия/мир
Армада «Гераней» накрыла Украину ночью, войска уже в центре Курахово, огромная группировка в огневом мешке: сводки от военкоров на 13 декабря 2024 года
Одесса сидит без света, под Курахово штурмуют Берестки, над Брянском сбили 26 беспилотников: сводки от военкоров на 18 ноября 2024 года
Россия/мир
Одесса сидит без света, под Курахово штурмуют Берестки, над Брянском сбили 26 беспилотников: сводки от военкоров на 18 ноября 2024 года
В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября
Россия/мир
В Курской области ситуация критическая, Курахово обречено, атаку на Запорожье уже не скрывают — сводки от военкоров на 13 ноября


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok