10:41, 23 дек 2024

На Курском направлении российские войска продвинулись в районах Дарьино, Леонидово и Русского Поречного. Противник предпринял четыре контратаки в Суджанском районе, но безрезультатно. Согласно сводке Telegram-канала "Два майора" операторы беспилотников вывели из строя несколько единиц техники, включая "Абрамс" и БТР "М-113".

Значительные изменения произошли на Купянском направлении. Под контроль российских сил перешел населенный пункт Лозовая. В настоящее время продолжается штурм Загрызово.

На Времевском участке российские подразделения заняли Сторожевое. Военные проводят маневры по охвату Времевки и Великой Новосёлки.

Ситуация на Запорожском направлении развивается иначе — противник потеснил российские силы в южной части населенного пункта Каменское.

Неспокойная обстановка сохраняется в приграничных территориях. В Брянской области зафиксированы две атаки: в селе Кирилловка погибла мирная жительница, в поселке Красный Бор Климовского района получил ранения местный житель.

19 декабря во время традиционной прямой линии Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, часть которой находится под контролем противника с 6 августа. Глава государства выразил уверенность в освобождении территории, подчеркнув: "совершенно точно выбьем противника, по-другому быть не может".

Автор: Семен Подгорный

Фото: icds.ee