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Как офицеры намеренно «калечили» бойцов: генерал рассказал правду и вскрыл целую систему бизнеса на инвалидах войны

Как офицеры намеренно «калечили» бойцов: генерал рассказал правду и вскрыл целую систему бизнеса на инвалидах войны

10:45, 23 дек 2024

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин раскрыл преступную схему в зоне СВО. Военный медик вместе с двумя высокопоставленными должностными лицами организовал незаконный бизнес на имитации ранений у солдат, сообщает "Царьград".

Схема работала просто: врач вживлял бойцам осколки снарядов. После этого оформлялись фиктивные документы на получение компенсаций. Суммы варьировались от 100 тысяч до 3 миллионов рублей – всё зависело от "тяжести ранения".

Итог преступной деятельности - хищение более 12 миллионов рублей. Но это не единственный случай. Бастрыкин сообщил о второй группе мошенников из шести офицеров, включая представителей военной полиции. Их "услугами" воспользовались 45 военнослужащих.

Руководитель проекта "Врачи — фронту" Дмитрий Омутных указал на системный характер таких преступлений. "Никогда никакой один офицер, никогда никакой один врач, хирург или любой другой там специалист, не сделает это 'в одного'. Это целая система, понимаете?" — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные действия требуют участия многих лиц, так как оценка состояния раненых и их возвращение в зону боевых действий проходят через врачебные комиссии.

Следствие продолжается. Бастрыкин заверил, что все причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: thesun.co.uk
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