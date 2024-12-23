«Будет буря»: военкоры предвещают «удар последней надежды» в Курской области, но генералы в Генштабе с ними поспорили
14:14, 23 дек 2024
Курская область оказалась в центре противоречивых оценок военных экспертов. В то время как Генштаб РФ рапортует о стабилизации обстановки, военные корреспонденты бьют тревогу, сообщает Царьград.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов четко обозначил позицию военного руководства: наступление в регионе остановлено. Сводки с приграничья при этом регулярно сообщают об интенсивных боестолкновениях и обстрелах.
Его коллеги отмечают непривычное затишье в регионе, которое вызывает серьезные опасения у специалистов.
По данным аналитиков, противник может готовить масштабную операцию в Курской области. Для этого в регионе уже концентрируются значительные силы. Эксперты называют готовящееся наступление "ударом последней надежды".
Особую значимость ситуации придает политический контекст: неудача на линии соприкосновения может ослабить переговорные позиции с новой администрацией США.
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