14:14, 23 дек 2024

Курская область оказалась в центре противоречивых оценок военных экспертов. В то время как Генштаб РФ рапортует о стабилизации обстановки, военные корреспонденты бьют тревогу, сообщает Царьград.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов четко обозначил позицию военного руководства: наступление в регионе остановлено. Сводки с приграничья при этом регулярно сообщают об интенсивных боестолкновениях и обстрелах.

"Будет буря, грядет удар", - предупреждает военкор Юрий Подоляка.

Его коллеги отмечают непривычное затишье в регионе, которое вызывает серьезные опасения у специалистов.

По данным аналитиков, противник может готовить масштабную операцию в Курской области. Для этого в регионе уже концентрируются значительные силы. Эксперты называют готовящееся наступление "ударом последней надежды".

Особую значимость ситуации придает политический контекст: неудача на линии соприкосновения может ослабить переговорные позиции с новой администрацией США.

Автор: Семен Подгорный