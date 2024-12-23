Мастер-класс: как просверлить плитку и сохранить нервы

14:42, 23 дек 2024

Затеяли ремонт в ванной и планируете установку зеркала или шкафчика? Сверление кафельной плитки может превратиться в настоящее испытание. Специалист канала "Мастер на все руки" поделился профессиональными секретами безопасной работы с хрупким материалом.

Проверка перед работой

Первым делом необходимо провести диагностику поверхности. Простой тест поможет определить надежность крепления плитки к стене. Достаточно легонько постучать по кафелю - глухой звук свидетельствует о качественной фиксации.

При обнаружении пустот, которые выдает характерный тонкий звук, рекомендуется выбрать другое место для отверстия. В случае отсутствия альтернативы потребуется повышенная осторожность при работе.

Защита и разметка

Для предотвращения нежелательных царапин эксперт рекомендует использовать малярный скотч. Наклейте его на выбранный участок и нанесите разметку - это предотвратит соскальзывание инструмента.

Техника сверления

Процесс включает два этапа. Сначала необходимо создать направляющее отверстие с помощью шуруповерта. Затем следует переходить к работе с перфоратором, соблюдая скоростной режим - не более 1000 оборотов в минуту.

Важно: при сверлении следует избегать чрезмерного давления на инструмент и сохранять неизменным угол его положения. Нарушение этих правил может привести к растрескиванию плитки.

Автор: Семен Подгорный