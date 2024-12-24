11:53, 24 дек 2024

Минувшей ночью системы ПВО в Ростовской области не дали украинским беспилотникам достичь цели. Военный аэродром "Миллерово" подвергся атаке, но благодаря слаженной работе противовоздушной обороны все 12 ударных дронов были уничтожены, сообщает телеграм-канал «Два майора".

Ночь выдалась горячей не только для Ростовской области. Три беспилотника были сбиты над территорией Крыма, еще один БПЛА уничтожен в небе над Воронежской областью.

Курское направление

На севере Суджанского района продолжаются интенсивные боестолкновения. Российские подразделения методично продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление противника.

За прошедшие сутки ВСУ предприняли пять контратак с применением натовской бронетехники. Все атаки были отбиты.

Успехи в Донбассе

Под Купянском российские военные взяли под контроль часть поселка Загрызово, создавая плацдарм для дальнейшего наступления. В Торецке наши подразделения ведут бои в центральной части города, продолжая штурм шахты "Торецкая" — последнего серьезного укрепрайона противника.

Ситуация под Покровском развивается стремительно. Прорвана оборона противника на юго-западном направлении, город фактически находится в окружении.

В Курахово российские войска ведут бои на окраинах, продвигаясь к Константинополю. В центре города завершается зачистка последних высотных зданий, где укрывались подразделения ВСУ.

На Времевском направлении уничтожен мост через реку Мокрые Ялы, что привело к полной изоляции гарнизона противника в поселке Новый Комар.

Тактика противника

Украинское командование перебрасывает основные резервы в Курскую область, существенно ослабляя оборону в Донбассе. По оценкам военных экспертов, такое решение связано со стремлением сохранить контроль над частью приграничных территорий к моменту инаугурации Дональда Трампа.

Автор: Семен Подгорный