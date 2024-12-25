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Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года

Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года

11:48, 25 дек 2024

По данным ТГ-канала «Два майора», обстановка в Херсонской области стремительно обостряется. Украинское командование ожидает масштабного наступления российских войск с форсированием Днепра. На этом фоне в регион спешно перебрасываются резервы ВСУ, состоящие из подразделений с других участков фронта.

На запорожском направлении украинское командование пытается сдержать продвижение российских сил через контратаки на периферийных участках. Крупная контратака под Каменском была оперативно подавлена. Основная цель таких действий — отвлечь внимание от Ореховского направления, где уже произошли прорывы обороны ВСУ.

В Курской области продолжаются попытки украинских подразделений вырваться из окружения в северной части Суджанского района. В Торецке бои сконцентрировались в районе Центрального рынка, где украинские силы оказывают сопротивление. Под Покровском российские войска планомерно замыкают кольцо окружения.

Важно отметить, что военные аналитики рассматривают активность российских сил под Херсоном как отвлекающий маневр, цель которого — ослабить украинскую оборону на других направлениях, особенно в Донбассе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: asiatimes.com
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