«Сельдь под шубой» — что за чем выкладывать на тарелку: поставлена точка в споре о слоях — получится само совершенство
15:33, 25 дек 2024
Новогодний стол без "Шубы" - что праздник без елки. Но как сделать любимый салат безупречным? Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон поделился профессиональными секретами.
Формула идеального салата
Лазерсон предложил запоминать порядок слоев по первым буквам: КСЛЯКМСЯ. Каждая буква - это слой, начиная с самого нижнего:
- К - картофель
- С - селедка
- Л - лук
- Я - яблоко
- К - картофель
- М - морковь
- С - свекла
- Я - яйцо
Секреты подготовки
Шеф-повар рекомендует запекать свеклу в фольге - так она станет слаще. Морковь и картофель отвариваются заранее. Для снижения резкости лук маринуется в уксусе.
Выбор рыбы
По мнению эксперта, лучше использовать цельную сельдь вместо фасованного филе. При подготовке важно удалить кожу, внутренности, черную пленку и все косточки.
Правильная сборка
Первый картофельный слой служит "подушкой" для сельди. Благодаря его клейкости рыба не соскальзывает при подаче. Лазерсон советует добавлять кисло-сладкое яблоко - оно идеально сочетается с соленой селедкой.
Завершающие штрихи
Каждый слой смазывается майонезом. Картофельный слой делается толще морковного. Салат украшается измельченным укропом.