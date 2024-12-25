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«Сельдь под шубой» — что за чем выкладывать на тарелку: поставлена точка в споре о слоях — получится само совершенство

«Сельдь под шубой» — что за чем выкладывать на тарелку: поставлена точка в споре о слоях — получится само совершенство

15:33, 25 дек 2024

Новогодний стол без "Шубы" - что праздник без елки. Но как сделать любимый салат безупречным? Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон поделился профессиональными секретами.

Формула идеального салата

Лазерсон предложил запоминать порядок слоев по первым буквам: КСЛЯКМСЯ. Каждая буква - это слой, начиная с самого нижнего:
- К - картофель
- С - селедка
- Л - лук
- Я - яблоко
- К - картофель
- М - морковь
- С - свекла
- Я - яйцо

Секреты подготовки

Шеф-повар рекомендует запекать свеклу в фольге - так она станет слаще. Морковь и картофель отвариваются заранее. Для снижения резкости лук маринуется в уксусе.

Выбор рыбы

По мнению эксперта, лучше использовать цельную сельдь вместо фасованного филе. При подготовке важно удалить кожу, внутренности, черную пленку и все косточки.

Правильная сборка

Первый картофельный слой служит "подушкой" для сельди. Благодаря его клейкости рыба не соскальзывает при подаче. Лазерсон советует добавлять кисло-сладкое яблоко - оно идеально сочетается с соленой селедкой.

Завершающие штрихи

Каждый слой смазывается майонезом. Картофельный слой делается толще морковного. Салат украшается измельченным укропом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: commons.wikimedia.org
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