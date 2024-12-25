Крылатым ракетам нет счёта: началась вторая волна «удара возмездия» по Украине — энергетике почти конец

15:37, 25 дек 2024

Утро понедельника началось с массированной атаки по территории Украины. Воздушная тревога прозвучала во всех регионах страны. Первыми о взрывах сообщили жители Харькова, Кременчуга и Днепропетровска, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Спустя несколько часов последовала вторая волна. Новые удары пришлись на столичный регион и западные области. По информации источников, использовались крылатые ракеты Х-101.

В списке пострадавших объектов оказались крупные энергетические узлы: Кременчугская ГЭС близ Светловодска, Ладыженская ТЭЦ в Винницкой области и Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. Объекты теплогенерации в Днепре и Славянске также подверглись воздействию.

В связи с повреждением энергетической инфраструктуры региональные власти вводят графики отключения электроэнергии. По данным украинской стороны, в ходе операции было применено свыше 70 ракет различных типов, включая баллистические, а также более 100 беспилотных летательных аппаратов.

Важно отметить: поражение энергетических объектов имеет стратегическое значение, влияя на работу оборонных предприятий и транспортную логистику военных грузов. Ограничение электроснабжения напрямую сказывается на производственных мощностях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского