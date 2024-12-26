10:12, 26 дек 2024

Минувшие сутки отметились масштабной военной операцией. Три ключевых объекта энергетической инфраструктуры — Бурштынская, Славянская и Змиевская ТЭС — получили существенные повреждения, сообщает телеграм-канал "Два майора".

Ситуация в регионах

На курском направлении развернулись напряжённые боевые действия в районе населённых пунктов Леонидово, Черкасская Конопелька и Куриловка. Противник предпринял две безуспешные контратаки. При обстреле Льгова погибли четверо местных жителей.

В Торецке продолжается противостояние в городской черте. Российские подразделения ведут результативное наступление на Щербиновку, расположенную в юго-западном пригороде Торецка.

Западное направление демонстрирует заметную динамику: под контроль взят посёлок Новый труд близ Покровска. Активные боестолкновения происходят в районе Даченского.

Херсонское направление

В Херсоне наблюдается рост тревожных настроений. Украинское командование регулярно сообщает о вероятном форсировании Днепра российскими войсками. Российская группировка действительно усилила активность, однако пока ограничивается методичным поражением позиций противника на правом берегу.

Военные специалисты отмечают: форсирование Днепра требует значительной концентрации сил и средств. Наступательная операция на Херсон может начаться при существенном ослаблении местного гарнизона ВСУ из-за переброски сил на другие участки. Текущая активизация российских войск рассматривается как тактический ход, вынуждающий украинское командование перенаправлять резервы в Херсон, что приводит к ослаблению обороны на критических участках донбасского направления.

Автор: Семен Подгорный