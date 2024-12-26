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Прорыв на Брянщине и провокации в Белоруссии: Шурыгин заявил об опасной комбинации ВСУ — всунут кулак под ребра

Прорыв на Брянщине и провокации в Белоруссии: Шурыгин заявил об опасной комбинации ВСУ — всунут кулак под ребра

14:26, 26 дек 2024

Военный обозреватель Владислав Шурыгин поделился своим мнением о возможном развитии событий на украинском фронте. Он считает, что у ВСУ есть коварный план. Параллельно с боевыми действиями в Курской области, Украина, возможно, готовит открытие еще одного фронта.

Эксперт не исключает возможности прорыва границы в Брянской области. Также он упомянул о возможных провокациях на территории Белоруссии. По его словам, для осуществления этих действий украинские власти могут использовать радикальные организации. Ранее в эти организации активно набирали добровольцев.

Шурыгин рассказал об этом в интервью на одном из федеральных каналов. Он назвал предполагаемый план ВСУ «опасной комбинацией». Он призвал российские власти и армию быть готовыми к любым неожиданностям.

Обозреватель также высказал мнение о наличии у Киева значительных подготовленных резервов. Он отметил, что у них есть достаточное количество, в том числе, хорошо вооруженных подразделений и предположил, что жалобы и призывы Владимира Зеленского к Западу о поставках оружия могут быть тактическим ходом. Возможно, это попытка усыпить бдительность российской стороны.

Шурыгин выразил обеспокоенность по поводу численности украинских резервов. Он отметил, что «у украинцев сегодня в резерве находятся примерно до шести таких мощных бригад механизированных и порядка там до шести бригад они могут стащить пехоты для закрепления». Эксперт задался вопросом о готовности российской стороны к такому развитию событий:

«Вот этот кулак они попытаются куда-то нам всунуть под ребра. Вопрос — насколько мы к этому готовы».
Автор: Семен Подгорный
Фото: apnews.com
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