15:57, 26 дек 2024

В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин воздержался от публичного объявления сроков освобождения Курской области. Глава государства пояснил, что конкретные даты могут привести к неоправданным жертвам при попытке выполнить задачу к определенному числу.

Спустя пять дней появились новые данные. После доклада главы Генштаба Валерия Герасимова сроки всё же могли быть обозначены. Об этом сообщил телеграм-канал INSIDER-T**, связанный с признанным в России иноагентом.

По данным источников, обстановка остается сложной. Несмотря на значительные потери противника, тот продолжает стягивать резервы. Называется предполагаемая дата завершения операции — 20 января.

"Царьград" призывает относиться к информации о конкретных сроках с осторожностью. Издание предполагает возможную попытку дестабилизации общественного мнения в случае, если указанные временные рамки не будут соблюдены.

Источники утверждают, что глава Генштаба объяснил темпы продвижения российских войск стратегией минимизации потерь при максимальном уроне противнику.

** - канал, имеющий отношение к деятельности иноагента.





Автор: Семен Подгорный

Фото: apnews.com