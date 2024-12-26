Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

После трех лет СВО Россия все еще нараспашку: террористы проезжают «за копеечку» — член СПЧ предложил выход

После трех лет СВО Россия все еще нараспашку: террористы проезжают «за копеечку» — член СПЧ предложил выход

15:59, 26 дек 2024

Тревожный сигнал поступил от члена Совета по правам человека Александра Малькевича. Эксперт указал на серьёзную проблему безопасности российских границ. По его данным, некоторые злоумышленники до сих пор могут пересекать КПП за незаконное вознаграждение.

Ситуация напоминает печально известные 90-е и 2000-е годы, когда подобная практика приводила к трагическим последствиям. Несмотря на проведение специальной военной операции и повышенные требования к безопасности, искоренить данное явление пока не удалось.

Малькевич привёл конкретные примеры: теракт в "Крокус Сити Холле" был совершён выходцами из Таджикистана, а к гибели генерала Кириллова оказался причастен гражданин Узбекистана. Общественник также отметил возможность использования иностранных граждан для разжигания межнациональной розни на территории России.

В качестве примера жёстких мер борьбы с коррупцией эксперт упомянул опыт Китая, где подобные преступления караются максимально строго. Однако, по словам Малькевича, даже такие радикальные меры не всегда приносят желаемый результат.

Герасимову пришлось оправдываться за Курскую область, Путин обозначил четкие сроки и это не обсуждается: что-то тут не так — разбираемся

Читайте также:

Герасимову пришлось оправдываться за Курскую область, Путин обозначил четкие сроки и это не обсуждается: что-то тут не так — разбираемся
Автор: Семен Подгорный
Фото: apnews.com
Читайте также

В России рассматривается возможность запрета двойного гражданства
Россия/мир
В России рассматривается возможность запрета двойного гражданства
Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
Политика в Башкирии
Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
Раскрыты новые детали теракта в «Крокусе»: готовился двойной удар
Россия/мир
Раскрыты новые детали теракта в «Крокусе»: готовился двойной удар
Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok