После трех лет СВО Россия все еще нараспашку: террористы проезжают «за копеечку» — член СПЧ предложил выход

15:59, 26 дек 2024

Тревожный сигнал поступил от члена Совета по правам человека Александра Малькевича. Эксперт указал на серьёзную проблему безопасности российских границ. По его данным, некоторые злоумышленники до сих пор могут пересекать КПП за незаконное вознаграждение.

Ситуация напоминает печально известные 90-е и 2000-е годы, когда подобная практика приводила к трагическим последствиям. Несмотря на проведение специальной военной операции и повышенные требования к безопасности, искоренить данное явление пока не удалось.

Малькевич привёл конкретные примеры: теракт в "Крокус Сити Холле" был совершён выходцами из Таджикистана, а к гибели генерала Кириллова оказался причастен гражданин Узбекистана. Общественник также отметил возможность использования иностранных граждан для разжигания межнациональной розни на территории России.

В качестве примера жёстких мер борьбы с коррупцией эксперт упомянул опыт Китая, где подобные преступления караются максимально строго. Однако, по словам Малькевича, даже такие радикальные меры не всегда приносят желаемый результат.

Автор: Семен Подгорный

Фото: apnews.com