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Что изменится в жизни россиян в 2025 году

Что изменится в жизни россиян в 2025 году

13:06, 29 дек 2024

В России с 2025 года вводится пятиступенчатая система налогообложения и повышаются штрафы за нарушение ПДД

Большая налоговая реформа

Забудьте про единый подоходный налог - с 2025 года в России вводится пятиступенчатая система налогообложения. Для большинства россиян с доходом до 2,4 млн рублей в год ничего не изменится - останется прежняя ставка 13%.

А вот более обеспеченным гражданам придётся раскошелиться:
- От 2,4 до 5 млн рублей - 15%
- От 5 до 20 млн рублей - 18%
- От 20 до 50 млн рублей - 20%
- Свыше 50 млн рублей - 22%

Ипотека по новым правилам

Взять ипотеку станет сложнее, но безопаснее. Банки больше не примут возвратные средства как первый взнос, а аккредитивы заменят на эскроу-счета. С июля прощаемся с комиссиями за льготные ставки.

Штрафы бьют по карману

Водителям придется глубже залезать в карман за нарушения ПДД. Превысил скорость на 20-40 км/ч - готовь 750 рублей вместо 500. За пьяное вождение штраф взлетит до 45 000 рублей.

Скидка за быструю оплату штрафа уменьшится до 25% вместо привычных 50%.

ОСАГО становится цифровым

Оформить выплату по ОСАГО теперь можно будет онлайн - достаточно загрузить документы и фотографии с места ДТП. Страховые компании обязаны принимать заявки в электронном виде.

Пенсии и маткапитал растут

Пенсии проиндексируют на 7,3% - впервые это коснется и работающих пенсионеров. Материнский капитал тоже подрастет:
- На первого ребенка - 676 398,58 рублей
- На второго - 893 835,55 рублей

МРОТ с нового года составит 22 440 рублей.

Туристы заплатят больше

В некоторых регионах вводится туристический налог - от 100 рублей в сутки или до 1% от стоимости проживания. Платить будут при бронировании.

Автор: Семен Подгорный
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