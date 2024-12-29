Что изменится в жизни россиян в 2025 году
13:06, 29 дек 2024
В России с 2025 года вводится пятиступенчатая система налогообложения и повышаются штрафы за нарушение ПДД
Большая налоговая реформа
Забудьте про единый подоходный налог - с 2025 года в России вводится пятиступенчатая система налогообложения. Для большинства россиян с доходом до 2,4 млн рублей в год ничего не изменится - останется прежняя ставка 13%.
А вот более обеспеченным гражданам придётся раскошелиться:
- От 2,4 до 5 млн рублей - 15%
- От 5 до 20 млн рублей - 18%
- От 20 до 50 млн рублей - 20%
- Свыше 50 млн рублей - 22%
Ипотека по новым правилам
Взять ипотеку станет сложнее, но безопаснее. Банки больше не примут возвратные средства как первый взнос, а аккредитивы заменят на эскроу-счета. С июля прощаемся с комиссиями за льготные ставки.
Штрафы бьют по карману
Водителям придется глубже залезать в карман за нарушения ПДД. Превысил скорость на 20-40 км/ч - готовь 750 рублей вместо 500. За пьяное вождение штраф взлетит до 45 000 рублей.
Скидка за быструю оплату штрафа уменьшится до 25% вместо привычных 50%.
ОСАГО становится цифровым
Оформить выплату по ОСАГО теперь можно будет онлайн - достаточно загрузить документы и фотографии с места ДТП. Страховые компании обязаны принимать заявки в электронном виде.
Пенсии и маткапитал растут
Пенсии проиндексируют на 7,3% - впервые это коснется и работающих пенсионеров. Материнский капитал тоже подрастет:
- На первого ребенка - 676 398,58 рублей
- На второго - 893 835,55 рублей
МРОТ с нового года составит 22 440 рублей.
Туристы заплатят больше
В некоторых регионах вводится туристический налог - от 100 рублей в сутки или до 1% от стоимости проживания. Платить будут при бронировании.