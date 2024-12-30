Путин поднял пособие опекунам детей с инвалидностью
14:03, 30 дек 2024
Трудоспособные граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, получат увеличенную материальную поддержку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Размер ежемесячной выплаты составит 10 тысяч рублей. Получить поддержку смогут как неработающие граждане, так и те, кто трудится неполный рабочий день. В число получателей входят родители, опекуны и другие лица, ухаживающие за детьми с инвалидностью до 18 лет.
Нововведения начнут действовать с первого января 2025 года. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе также закреплено важное положение об обязательной ежегодной индексации данных выплат, передает РИА "Новости".
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Автор: Семен Подгорный
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