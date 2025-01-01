Новый год, новые правила: что изменится в жизни россиян с 2025 года

13:30, 01 янв 2025

Госдума утвердила масштабные изменения в законодательстве с 1 января 2025 года, затрагивающие МРОТ, пенсии и налоги.

Зарплаты подрастут

Минималка в России достигнет новой отметки — 22 440 рублей. Изменение коснется больше 4 миллионов граждан. К 2030 году планка МРОТ поднимется еще выше — до 35 тысяч.

Пожилым и инвалидам — особая поддержка

Восьмидесятилетние россияне начнут получать дополнительные 1200 рублей каждый месяц. Аналогичную надбавку получат инвалиды первой группы.

Хорошие новости и для пенсионеров помоложе — страховые пенсии проиндексируют всем 7,8 миллионам получателей, независимо от того, работают они или нет.

Автомобилистам на заметку

ОСАГО выходит на международный уровень. Теперь страховка будет действовать как в России, так и в Белоруссии. Оформить договор можно будет онлайн.

Семьям с детьми увеличат поддержку

Налоговый вычет на второго и последующих детей вырастет вдвое. Важный момент — лимит годового дохода для получения вычета поднимется до 450 тысяч рублей, что на 100 тысяч больше прошлогоднего показателя.

Новая налоговая реальность

В силу вступает прогрессивная шкала налогообложения:

Если вы получаете доход до 2,4 млн рублей в год, готовьтесь перечислить в казну государства 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, свыше 50 млн — 22%

Изменения коснутся и бизнеса — налог на прибыль организаций повысится с 20% до 25%.

Мигрантам ограничат связь

С нового года иностранцы смогут иметь не больше десяти сим-карт на человека. Для получения новой сим-карты потребуется пройти биометрию.

Автор: Семен Подгорный