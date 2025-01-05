Россиянам рассказали о выплате до 412 тысяч рублей
12:35, 05 янв 2025
В 2025-м году некоторые россияне смогут забрать крупную сумму со своих пенсионных счетов. Речь о тех самых накоплениях, которые "заморозили" ещё в 2014-м.
Хотя работодатели уже 10 лет как не пополняют эти счета, деньги на них не лежат мёртвым грузом — они работают и приносят доход благодаря инвестициям.
Самое интересное — ждать официального выхода на пенсию необязательно. Женщины могут претендовать на выплату уже в 55, а мужчины — в 60 лет.
Если накопленная сумма не превышает определенного порогового значения, её можно забрать целиком одним платежом. В 2024-м потолок был на уровне 351 тысячи. А в 2025-м его поднимут на 17% — до 412 тысяч рублей.
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Автор: Семен Подгорный
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