Как победить ночной жор: советы фитнес-тренера из Уфы
11:40, 07 янв 2025
Каждый второй после 9 вечера превращается в голодного монстра — знакомо? Уфимский эксперт по питанию Теймураз Апполонов объяснил, почему нас тянет опустошить холодильник перед сном.
Оказывается, всё дело в пропущенных приёмах пищи. Забыли позавтракать или перехватили на бегу бутерброд вместо обеда? Вот вам и вечерний жор!
«Три раза в день — это святое», — заявляет Апполонов. По его словам, каждый приём пищи должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Никаких перекусов!
Но что делать трудоголикам, которые еле успевают доползти до дома? Эксперт предлагает хитрый ход — устроить перекус за 2-3 часа до ужина. Пока организм переваривает лёгкую закуску, вы успеете приготовить нормальный ужин и не накинетесь на еду как голодный тигр.
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