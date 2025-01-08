Появилось неожиданное известие для пенсионеров

12:14, 08 янв 2025

В 2025 году российских пенсионеров ждёт приятный сюрприз — целая серия повышений пенсионных выплат. Источники в соцфонде РФ раскрыли детали грядущих изменений.

Уже началась первая волна индексации — с начала января страховые пенсии подросли на 7,3%. И тут реально повезло всем — деньги получат как те, кто на заслуженном отдыхе, так и работающие пенсионеры.

Отдельный бонус положен тем, кому в январе стукнуло 80. С первого февраля их фиксированная выплата к страховой части удвоится. И самое главное — бегать с бумажками не придётся, всё сделают автоматически.

Кроме того, с 1 апреля государство раскошелится на повышение социальных пенсий — плюс 14,75%. Причина простая — вырос прожиточный минимум, следом подтянутся и выплаты.

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Автор: Семен Подгорный