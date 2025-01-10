Названы максимальные выплаты по больничным в 2025 году

15:58, 10 янв 2025

Социальный фонд России опубликовал информацию об увеличении размера выплат по листам нетрудоспособности. Теперь максимальная сумма, которую можно получить за один день на больничном, достигла 5 673,97 рубля.

Сумма пособия рассчитывается на основе среднего заработка за предшествующие два года. При этом ключевую роль играет продолжительность страхового стажа работника.

На полную компенсацию могут рассчитывать граждане со стажем более восьми лет. Работники, имеющие стаж от пяти до восьми лет, получат 80% от среднего заработка. При стаже менее пяти лет размер выплаты составит 60%.

За месяц нахождения на больничном при стаже от восьми лет сотрудник может получить до 172 488,69 рубля. Это максимально возможная сумма выплаты.

Особые условия действуют для работников с небольшим заработком или коротким стажем. Если доход не достигает МРОТ или страховой стаж составляет менее полугода, расчет производится с учетом минимального размера оплаты труда. В текущем году МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей.

Автор: Семен Подгорный