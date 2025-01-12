Почти 70 тысяч в месяц: россиянам повысят размер детских пособий

12:11, 12 янв 2025

Соцфонд России сообщил об увеличении максимального пособия по уходу за ребенком до 69 тысяч рублей.

Социальный фонд России порадовал семьи с детьми важным заявлением. В 2025 году существенно вырастет пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Максимальная сумма теперь составит 68995,48 рубля ежемесячно.

Кому положены выплаты

На повышенное пособие может рассчитывать один член семьи, взявший отпуск по уходу за малышом. Размер выплаты определяется индивидуально и составляет 40 процентов от среднего заработка за последние 2 года. Для оформления потребуется заявление с подписью работодателя.

Важные нюансы

Соцфонд предусмотрел удобные условия для получателей. Даже при досрочном выходе на полный рабочий день пособие продолжат выплачивать. А оформить отпуск по уходу могут не только родители, но и бабушки с дедушками.

Ранее Путин повысил пособие до 10 тысяч рублей родителям детей-инвалидов и тем, кто за ними ухаживает — выплаты начнутся с 2025 года и будут ежегодно индексироваться.

Получить деньги смогут как безработные, так и те, кто работает на полставки, главное — осуществлять уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

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Автор: Семен Подгорный