11:18, 13 янв 2025

ВСУ стягивают 40-тысячную группировку в Сумской области для нового контрнаступления, пока российские силы готовятся к штурму Суджи.

Украинская армия не оставляет попыток закрепиться в приграничье. По данным военных корреспондентов, в Сумской области формируется мощная группировка численностью до 40 тысяч военнослужащих. На вооружении — порядка 500 единиц

В районе Малой Локни российским силам удалось прорвать оборону противника. Штурмовые подразделения вышли на окраины Суджи, готовится решающее наступление на город.

Владимир Зеленский требует от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского скорейших результатов. Как отмечает ветеран ЧВК "Вагнер", ведущий ТГ-канала Condottiero, украинское командование пытается развернуть масштабное контрнаступление в районе поселка Погребки.

Военные корреспонденты указывают на полный провал предыдущих попыток контратак ВСУ в Курской области. По словам военкора Дмитрия Стешина, украинской группировке в Судже будет крайне сложно удержать позиции при грядущем штурме.

Киев рассчитывает использовать занятые территории Курской области как козырь на возможных мирных переговорах после инаугурации Дональда Трампа. Однако эксперты отмечают, что эта стратегия может обернуться серьезными потерями для украинской армии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: france24.com