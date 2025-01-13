11:26, 13 янв 2025

ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой Покровск-Константиновка, паника в командовании нарастает из-за успешного наступления ВС РФ.

Киев развернул масштабную информационную кампанию, пытаясь отвлечь внимание от военных неудач. В центре внимания — видео с допросом двух якобы северокорейских военнослужащих из Курской области, сообщает ТГ-канал «Два майора.

Военные эксперты подчеркивают: даже если информация подтвердится (чего до сих пор не произошло), это не станет сенсацией. Россию и КНДР связывает договор о стратегическом партнёрстве, включающий военную поддержку.

Последние сутки регион стал ареной интенсивных столкновений. Особенно напряжённая обстановка сложилась в районе населённых пунктов Махновка, Кругленькое и Русское Поречное. Ситуация остаётся сложной в районе Погребков.

Украинские войска утратили контроль над стратегически важной развязкой трассы Покровск-Константиновка. Этот маршрут служил последней артерией снабжения для покровского гарнизона ВСУ. Теперь дорога находится под огневым контролем российских сил.

На Времевском направлении российские военные завершают окружение группировки ВСУ в Великой Новосёлке. Активные боевые действия ведутся за Нескучное — населённый пункт, взятие которого может привести к окружению значительных сил противника.

После неудачных контратак на Каменском направлении командование ВСУ в спешном порядке перебрасывает силы под Орехов. Хаотичные передвижения войск свидетельствуют о растерянности командования перед лицом масштабного наступления российских сил в Запорожской области.

Военные аналитики отмечают: неспособность остановить продвижение ВС РФ вызывает серьёзную обеспокоенность в украинском штабе. Особенно после потерь под Работино, Белогорьем и Малой Токмачкой.

Справка: Несмотря на многомесячные заявления украинских и западных СМИ об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Курской области, Киев до сих пор не представил убедительных доказательств этих утверждений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: icds.ee