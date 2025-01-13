Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Паника в ВСУ: под Покровском отрезана последняя дорога жизни

Паника в ВСУ: под Покровском отрезана последняя дорога жизни

11:26, 13 янв 2025

ВСУ потеряли контроль над ключевой трассой Покровск-Константиновка, паника в командовании нарастает из-за успешного наступления ВС РФ.

Киев развернул масштабную информационную кампанию, пытаясь отвлечь внимание от военных неудач. В центре внимания — видео с допросом двух якобы северокорейских военнослужащих из Курской области, сообщает ТГ-канал «Два майора.

Военные эксперты подчеркивают: даже если информация подтвердится (чего до сих пор не произошло), это не станет сенсацией. Россию и КНДР связывает договор о стратегическом партнёрстве, включающий военную поддержку.

Последние сутки регион стал ареной интенсивных столкновений. Особенно напряжённая обстановка сложилась в районе населённых пунктов Махновка, Кругленькое и Русское Поречное. Ситуация остаётся сложной в районе Погребков.

Украинские войска утратили контроль над стратегически важной развязкой трассы Покровск-Константиновка. Этот маршрут служил последней артерией снабжения для покровского гарнизона ВСУ. Теперь дорога находится под огневым контролем российских сил.

На Времевском направлении российские военные завершают окружение группировки ВСУ в Великой Новосёлке. Активные боевые действия ведутся за Нескучное — населённый пункт, взятие которого может привести к окружению значительных сил противника.

После неудачных контратак на Каменском направлении командование ВСУ в спешном порядке перебрасывает силы под Орехов. Хаотичные передвижения войск свидетельствуют о растерянности командования перед лицом масштабного наступления российских сил в Запорожской области.

Военные аналитики отмечают: неспособность остановить продвижение ВС РФ вызывает серьёзную обеспокоенность в украинском штабе. Особенно после потерь под Работино, Белогорьем и Малой Токмачкой.

Справка: Несмотря на многомесячные заявления украинских и западных СМИ об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Курской области, Киев до сих пор не представил убедительных доказательств этих утверждений.

Киев собирает армию под Сумами: 40 тысяч солдат готовят к броску

Читайте также:

Киев собирает армию под Сумами: 40 тысяч солдат готовят к броску
Автор: Семен Подгорный
Фото: icds.ee
Читайте также

Под Покровском наступление с пяти направлений, по всей линии фронта в бой бросили последние резервы: сводки от военкоров на 7 декабря 2024 года
Россия/мир
Под Покровском наступление с пяти направлений, по всей линии фронта в бой бросили последние резервы: сводки от военкоров на 7 декабря 2024 года
Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года
Россия/мир
Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Россия/мир
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Жители Суджи просят о помощи, в бой вступил отряд ЧВК «Вагнер»: что ещё произошло в Курской области на 4-е сутки прорыва госграницы
Россия/мир
Жители Суджи просят о помощи, в бой вступил отряд ЧВК «Вагнер»: что ещё произошло в Курской области на 4-е сутки прорыва госграницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok