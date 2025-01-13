Бывший вице-премьер Башкирии может войти в состав правительства Московской области

18:33, 13 янв 2025

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить Максима Забелина заместителем председателя правительства региона. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании правительства Подмосковья.

Кресло зампреда может занять бывший глава администрации Башкирии — для этого его кандидатуру должна одобрить Мособлдума. Забелин — опытный управленец, за его плечами серьёзный бэкграунд в здравоохранении.

В Башкирии он прошёл путь от министра здравоохранения до вице-премьера республики, а затем возглавил администрацию главы региона. На последнем посту проработал до декабря прошлого года, когда его сменил Азат Бадранов.

Карьера Забелина в Башкирии началась в 2018 году с должности главы Минздрава. Через три года он стал министром здравоохранения в ранге вице-премьера, а в марте 2022-го возглавил администрацию главы республики.

Автор: Семен Подгорный