23:14, 30 янв 2025

6 августа 2024 года украинские войска перешли границу Курской области. Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным "Егерь", находящийся сейчас в госпитале после подрыва на мине, поделился с RT шокирующими подробностями первых дней вторжения.

"Это был настоящий ад" — говорит военный. По его словам, украинские силы атаковали без разбора — и военных, и гражданских. Егерь лично видел, как дрон ВСУ уничтожил автомобиль с эвакуирующимися детьми-инвалидами. Спастись не удалось никому.

Около двадцати российских бойцов забаррикадировались в здании городской администрации Суджи, превратив его в опорный пункт обороны. Там же, в подвале, укрывали местных жителей, в основном пожилых людей.

"За одну ночь насчитывали до сотни вражеских дронов. Танки били прямой наводкой. По домам мирных жителей стреляли прицельно — один выстрел, один дом", — рассказывает Егерь. В самые горячие дни защитники израсходовали до 40 000 патронов.

Сейчас, спустя полгода, инициатива перешла к российским войскам, но те первые дни навсегда останутся в памяти очевидцев как время невероятной жестокости и героизма.

Автор: Семен Подгорный