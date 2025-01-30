Военный блогер разоблачил фейковый захват генералами посёлка в ЛНР

23:22, 30 янв 2025

Военкор Юрий Подоляка раскрыл неприятную историю в рядах 20-й армии ВС РФ. Командование части соврало о взятии Новоегоровки в ЛНР, а теперь спешно пытается исправить ситуацию перед приездом проверяющих.

Как стало известно, отдельные командиры решили выслужиться перед начальством и отрапортовали наверх о якобы взятом населенном пункте. Реальность оказалась совсем другой — поселок до сих пор не под контролем наших военных.

После того как информация просочилась в публичное пространство, в район может приехать проверка из центра. И тут началось самое интересное.

Telegram-канал "Два майора" публикует тревожные сообщения от бойцов: командование в спешке гонит личный состав на штурм, чтобы успеть занять "бумажные позиции" до приезда комиссии.

Солдаты жалуются — ситуация стала только хуже. Теперь их бросают в бой не ради тактической необходимости, а чтобы прикрыть чьи-то липовые отчеты.

Источники утверждают: высшее руководство уже в курсе происходящего. Остается надеяться, что визит проверяющих поможет навести порядок, а не приведет к новым необдуманным решениям местного командования.

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Автор: Семен Подгорный