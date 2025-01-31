Звезда КВН Мусагалиев выжил после смертельного диагноза в детстве

13:02, 31 янв 2025

Известный комик и шоумен Азамат Мусагалиев едва не умер в детстве от тяжёлой формы астмы. Об этом артист впервые откровенно рассказал в своём автобиографическом сериале "А.М." (18+).

Будущая звезда Comedy Club месяцами не вылезал из больничных палат. Врачи разводили руками — прогнозы были настолько серьёзными, что мать Азамата рыдала по ночам, услышав от докторов о возможном летальном исходе.

"Любое движение могло стать последним. Ночами задыхался, мама дежурила у кровати", — признался Мусагалиев.

Маленького Азамата признали инвалидом. В семье, где уже подрастали старшие брат и сестра, все силы бросили на спасение младшенького. Пенсия по инвалидности помогала оплачивать бесконечные лечения.

"Думал, что из меня ничего не выйдет", — вспоминает артист о подростковых годах.

Именно в больнице Азамат встретил свою будущую жену Викторию. Сейчас у пары трое детей: дочери Милана (2009) и Ляйсан (2013), а также новорождённый сын, чьё имя пока держится в секрете.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ВК/страница Азамата Мусагалиева