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Вдова Караченцова бросила шесть кошек ради Дубая

Вдова Караченцова бросила шесть кошек ради Дубая

13:19, 31 янв 2025

Людмила Поргина, вдова легендарного актера Николая Караченцова, отправилась греться на курорты ОАЭ. Об этом заслуженная артистка рассказала в беседе с изданием "Страсти".

Оказалось, что после ухода из "Ленкома" 75-летняя актриса не сидит сложа руки. Махнула в Дубай, но ненадолго — уже 6 февраля планирует вернуться в Москву. На родине её ждёт целый домашний зоопарк: шесть кошек, несколько собак и попугаи.

За питомцами присматривает верный садовник, который регулярно докладывает хозяйке о том, как её "дети" переживают разлуку с мамой.

"Звоню ему постоянно, говорит — скучают. Да и я по ним тоскую", — призналась Поргина.

На вопрос о финансах актриса ответила просто: живёт не на одну пенсию в 56 тысяч. Помогают сын с невесткой, да и покойный муж позаботился — оставил средства, чтобы супруга могла "жить радостно".

"Путешествую по всему миру — так и живу!" — подытожила Людмила Андреевна, опровергая слухи о переезде в Эмираты на ПМЖ.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
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