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Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел положила глаз на Юру Борисова

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел положила глаз на Юру Борисова

13:32, 31 янв 2025

Турецкая актриса и фотомодель Ханде Эрчел, признанная самой красивой женщиной мира в 2020 году, заявила о своем интересе к российскому актеру Юре Борисову во время пресс-конференции в Москве 30 января. Об этом сообщает "СтарХит".

Красотка из "Постучись в мою дверь" впервые прилетела в Москву и сразу выдала сенсацию — ей приглянулся наш Юра Борисов. Да-да, тот самый, которого на днях номинировали на "Оскар".

"Хочу изучить его", — заявила Ханде на пресс-конференции в "Октябре", где презентовала свою новую драму "Оставь это ветру". При этом турецкая дива призналась, что российское кино пока не смотрела, но слышала про "Анору".

Но интересом к Борисову дело не ограничилось. Эрчел замахнулась на святое — мечтает сыграть Анну Каренину. Говорит, её зацепила непростая судьба героини.

Для тех, кто в танке: Ханде Эрчел — это не просто красивое лицо с титулом "Мисс Мира 2020". Она звезда популярных турецких сериалов, начиная с хита "Любовь не понимает слов".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (18+)
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