14:41, 31 янв 2025

Российские военные корреспонденты заметили крупные перемещения украинской боевой авиации 29 января. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал "Рыбарь".

Небо над Незалежной буквально гудело от истребителей — в воздух подняли сразу восемь боевых машин. Семь из них — старые знакомые Су-27 и МиГ-29, а восьмой оказался "новичок" F-16.

Самолёты взлетали с четырёх основных военных аэродромов и двигались в сторону Днепропетровска и юга Харьковщины. Такой маршрут наши военкоры хорошо знают — обычно его используют для ударов по югу России.

По данным наблюдателей, под прицелом могут оказаться Ростовская область, Краснодарский край, Крым и Крымский мост. Правда, есть нюанс — американские F-16 Киеву разрешили использовать только для защиты, а не для атаки. Пока это правило не нарушалось.

Автор: Семен Подгорный