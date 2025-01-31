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Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм

Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм

14:47, 31 янв 2025

Сегодня вечером Землю накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Огромная дыра на поверхности нашего светила устроит настоящий космический шторм. Уже сегодня к 21:00 первые "удары" достигнут Земли — магнитные возмущения уровня G1 будут трепать планету до 2 февраля.

После небольшого затишья буря продолжит бушевать, держа магнитное поле в напряжении. Полностью успокоиться стихия обещает только к вечеру 5 февраля.

Метеозависимым людям придётся несладко — возможны головные боли, скачки давления и обострение хронических болезней. Врачи советуют:

  • Забыть про тяжёлые тренировки.
  • Не налегать на еду.
  • Держаться подальше от стрессов.
  • Следить за давлением и пульсом.
Автор: Семен Подгорный
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