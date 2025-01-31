Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм

14:47, 31 янв 2025

Сегодня вечером Землю накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Огромная дыра на поверхности нашего светила устроит настоящий космический шторм. Уже сегодня к 21:00 первые "удары" достигнут Земли — магнитные возмущения уровня G1 будут трепать планету до 2 февраля.

После небольшого затишья буря продолжит бушевать, держа магнитное поле в напряжении. Полностью успокоиться стихия обещает только к вечеру 5 февраля.

Метеозависимым людям придётся несладко — возможны головные боли, скачки давления и обострение хронических болезней. Врачи советуют:

Забыть про тяжёлые тренировки.

Не налегать на еду.

Держаться подальше от стрессов.

Следить за давлением и пульсом.

Автор: Семен Подгорный