Дыра на Солнце вызвала трехдневный магнитный шторм
14:47, 31 янв 2025
Сегодня вечером Землю накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
Огромная дыра на поверхности нашего светила устроит настоящий космический шторм. Уже сегодня к 21:00 первые "удары" достигнут Земли — магнитные возмущения уровня G1 будут трепать планету до 2 февраля.
После небольшого затишья буря продолжит бушевать, держа магнитное поле в напряжении. Полностью успокоиться стихия обещает только к вечеру 5 февраля.
Метеозависимым людям придётся несладко — возможны головные боли, скачки давления и обострение хронических болезней. Врачи советуют:
- Забыть про тяжёлые тренировки.
- Не налегать на еду.
- Держаться подальше от стрессов.
- Следить за давлением и пульсом.
Автор: Семен Подгорный