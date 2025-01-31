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Богородица через Фатиму передала послание России

Богородица через Фатиму передала послание России

15:02, 31 янв 2025

Настоятель московского храма рассказал о тайном предсказании Девы Марии, где наша страна играет решающую роль. Об этом сообщил священник Александр Волков в интервью изданию "Новосвят".

Третья тайна Фатимы — одно из самых загадочных пророчеств в истории христианства. Более 80 лет Ватикан хранил его в строжайшем секрете. И вот теперь московский священник раскрыл неожиданные детали.

По словам отца Александра, в тайном послании Богородицы говорится о грядущих испытаниях для всего человечества. Войны, гонения на церковь, страдания верующих — всё это ждёт нас впереди. Но самое интересное — особая роль России в этих событиях.

"Без России мир не сможет достичь гармонии", — уверен священник. Он подчеркнул, что нашей стране необходимо особое благословение через почитание Богородицы.

Напомним, история началась в 1917 году в португальской глубинке. Трое детей-пастухов встретили там Деву Марию, которая поведала им три тайны. Две из них раскрыли почти сразу, а третью Ватикан держал в секрете до 2000 года.

Сейчас, в столь непростое время, эти пророчества звучат как никогда актуально. И православные, и католики видят в них призыв к объединению в молитве за мир во всём мире.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Викимедия
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