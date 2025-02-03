Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Саранча захватит треть России из-за теплой зимы

Саранча захватит треть России из-за теплой зимы

09:22, 03 фев 2025

Минсельхоз сообщил о том, что в 2025 году прожорливая саранча атакует 21 регион России. Это на семь территорий больше, чем в прошлом году, сообщают «Известия».

Теплая зима создала идеальные условия для размножения опасных насекомых. В зоне риска оказался практически весь юг страны — Астраханская, Волгоградская области, республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия и Чечня. Не обойдет стороной саранча и Поволжье — Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

Под прицелом прожорливых вредителей также окажутся Башкирия, Татария, Чувашия и даже далекая Якутия. В списке регионов-заложников — Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Аграриям придется серьезно поработать — площадь обработки от вредителей увеличится на 100 тысяч гектаров. Особенно достанется приграничным с Казахстаном территориям.

Для борьбы с нашествием уже формируют специальные отряды. Битва за урожай обещает быть жаркой.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Адское пекло: погода летом удивит по-настоящему
Россия/мир
Адское пекло: погода летом удивит по-настоящему
В Башкирии стали известны 5 районов, в которых не хотят жить люди
Общество в Башкирии
В Башкирии стали известны 5 районов, в которых не хотят жить люди
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Политика в Башкирии
Радий Хабиров заявил, что Башкирия готова принять детей из Курской области
Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля
Общество в Башкирии
Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok