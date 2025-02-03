Саранча захватит треть России из-за теплой зимы

09:22, 03 фев 2025

Минсельхоз сообщил о том, что в 2025 году прожорливая саранча атакует 21 регион России. Это на семь территорий больше, чем в прошлом году, сообщают «Известия».

Теплая зима создала идеальные условия для размножения опасных насекомых. В зоне риска оказался практически весь юг страны — Астраханская, Волгоградская области, республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия и Чечня. Не обойдет стороной саранча и Поволжье — Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

Под прицелом прожорливых вредителей также окажутся Башкирия, Татария, Чувашия и даже далекая Якутия. В списке регионов-заложников — Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Аграриям придется серьезно поработать — площадь обработки от вредителей увеличится на 100 тысяч гектаров. Особенно достанется приграничным с Казахстаном территориям.

Для борьбы с нашествием уже формируют специальные отряды. Битва за урожай обещает быть жаркой.

Автор: Семен Подгорный