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В Башкирии военные пенсионеры получат прибавку

В Башкирии военные пенсионеры получат прибавку

19:52, 06 фев 2025

Премьер-министр Мишустин сообщил важную новость для военных пенсионеров — их пенсии увеличатся дополнительно на 4,4%. Новая индексация будет применена с 1 января 2025 года.

Причина в том, что инфляция в прошлом году выросла больше прогнозируемого — до 9,5%. Осеннее повышение на 5,1% не компенсировало рост цен, поэтому военным пенсионерам произведут дополнительные выплаты.

За январь и февраль разницу начислят автоматически — бывшим военнослужащим не потребуется обращаться в государственные учреждения. Средства на новую индексацию уже предусмотрены в бюджете, подчеркнул премьер-министр.

"Благополучие военных пенсионеров является безусловным приоритетом", — отметил Мишустин, передавая позицию президента.

Государство подтверждает свои социальные обязательства перед теми, кто служил Родине.

Напомним, предыдущая индексация военных пенсий состоялась в октябре 2024 года. Тогда выплаты были увеличены на 5,1%.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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