В Башкирии военные пенсионеры получат прибавку
19:52, 06 фев 2025
Премьер-министр Мишустин сообщил важную новость для военных пенсионеров — их пенсии увеличатся дополнительно на 4,4%. Новая индексация будет применена с 1 января 2025 года.
Причина в том, что инфляция в прошлом году выросла больше прогнозируемого — до 9,5%. Осеннее повышение на 5,1% не компенсировало рост цен, поэтому военным пенсионерам произведут дополнительные выплаты.
За январь и февраль разницу начислят автоматически — бывшим военнослужащим не потребуется обращаться в государственные учреждения. Средства на новую индексацию уже предусмотрены в бюджете, подчеркнул премьер-министр.
Государство подтверждает свои социальные обязательства перед теми, кто служил Родине.
Напомним, предыдущая индексация военных пенсий состоялась в октябре 2024 года. Тогда выплаты были увеличены на 5,1%.