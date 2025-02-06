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Айза раскрыла, что между SHAMAN'ом и Екатериной Мизулиной не просто дружба: «По-женски понимаю Катюху»

Айза раскрыла, что между SHAMAN'ом и Екатериной Мизулиной не просто дружба: «По-женски понимаю Катюху»

21:07, 06 фев 2025

В московской школе №1409 произошло неожиданное событие во время выступления певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова) и визита главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. После концерта и раздачи автографов артист неожиданно поцеловал общественного деятеля перед многочисленными камерами.

Видеозапись моментально распространилась в социальных сетях, а осведомлённые лица начали делиться подробностями отношений известной пары.

Айза, бывшая супруга исполнителя Гуфа, прокомментировала ситуацию в социальных сетях:

"По-женски понимаю Катюху! Очень она хотела, чтобы об их романе знали все. Я знала уже давно".

Однако эксперт по невербальному поведению Илья Анищенко представил иную версию происходящего. В интервью Life.ru он отметил, что Ярослав не испытывает искренних чувств, в отличие от Екатерины:

"Это хорошие, близкие отношения. Её реакция после поцелуя — сильное смущение. Для него это всё шутка, игра".

Стоит отметить, что Мизулина и SHAMAN познакомились на фоне общих патриотических взглядов. Пока глава ЛБИ выступала против определённых музыкальных исполнителей, SHAMAN создавал композиции о любви к России. Екатерина регулярно посещала концерты артиста, они даже записали совместное исполнение гимна, что породило первые предположения о романтических отношениях.

Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Мизулиной
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