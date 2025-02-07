11:15, 07 фев 2025

Массированное наступление украинских войск в Курской области закончилось полным разгромом. По данным Telegram-канала "Два майора" и подтверждению Минобороны РФ, противник потерял более 200 бойцов и порядка 50 единиц бронетехники. События развернулись в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок 7 февраля.

Украинское командование бросило в бой серьёзные силы — два механизированных батальона на БМП и танках. Восемь волн атак накатывались на российские позиции. Противнику даже удалось вклиниться в нашу оборону на 5 километров, но дальше — полный провал.

Особенно жаркие бои развернулись за Уланок. Там украинская бронетехника попала под массированные удары российских беспилотников. Результат — десятки сгоревших БМП и танков ВСУ, превратившихся в груды искорёженного металла.

К вечеру остатки украинских подразделений закрепились в Фанасеевке и на окраинах Черкасской Конопельки, прячась в лесопосадках. Но и это не спасло — начались ожесточённые столкновения возле Махновки.

В это же время на Константинопольском направлении наши бойцы продвинулись в северо-западной части Дачного. В сеть уже попали кадры, как российский флаг гордо реет над местной школой.

Трагедия произошла в тылу — в Белгородской области. Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль около села Логачёвка. Погибли три человека — мужчина и две девушки. Очередное подтверждение того, что ВСУ целенаправленно охотятся на мирных жителей.

По официальным данным Министерства обороны России, попытка контрнаступления ВСУ в Курской области обернулась для противника катастрофическими потерями: более 200 военнослужащих убитыми и около 50 единиц уничтоженной техники. Это стало одной из самых провальных операций украинской армии в этом районе за последнее время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского