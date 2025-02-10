Готовьтесь к экстремальному лету: Вильфанд сделал тревожное заявление о погоде

16:03, 10 фев 2025

Главный метеоролог России Роман Вильфанд сделал сенсационное заявление о грядущем лете, которое может побить все температурные рекорды за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РБК.

Необычно тёплая зима 2024-2025 — это только начало. По словам Вильфанда, виной всему горячий коктейль из атлантических циклонов и африканского тепла, буквально накрывший страну с головой. Но главные сюрпризы ещё впереди.

Синоптик Татьяна Позднякова рисует картину предстоящего лета в довольно мрачных тонах. Засуха на юге, смерчи и торнадо — похоже, природа готовит нам настоящее погодное испытание. А всё из-за капризной Ла-Ниньи — природного феномена в Тихом океане, который скоро сменится нейтральной фазой.

Жителям восточных регионов стоит приготовиться к температурным перепадам. Синоптики прогнозируют нестабильную погоду с резкими скачками и обильными осадками. Готовьте и зонты, и солнцезащитные очки — пригодится всё.

Автор: Семен Подгорный