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Картаполов анонсировал повышение выплат военным пенсионерам

Картаполов анонсировал повышение выплат военным пенсионерам

23:10, 10 фев 2025

Военные пенсионеры России получат повышенные выплаты уже с марта — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил о предстоящих изменениях 10 февраля.

Военным пенсионерам обещают существенное повышение пенсий — первые увеличенные выплаты они получат уже в марте. На пороге решающее голосование в Госдуме, результаты которого отразятся на благосостоянии тысяч бывших военнослужащих.

Завтра, 11 февраля, парламентарии рассмотрят законопроект об увеличении военных пенсий на 9,5%. Есть все основания полагать, что решение будет принято оперативно — уже 12 февраля документ изучит Совет Федерации.

Примечательно, что перерасчет произведут ретроспективно, начиная с 1 января 2025 года. Это означает, что мартовская выплата будет включать не только повышенную пенсию, но и компенсацию за январь и февраль.

Инициатива исходит непосредственно от президента Владимира Путина, который поручил увеличить выплаты военным пенсионерам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил: распоряжение главы государства будет реализовано в минимальные сроки.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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